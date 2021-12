Assessoria nega saída de Denny da Timbalada

A assessoria da Timbalada nega que o vocalista Denny vá sair da banda. A informação foi passada para a reportagem do Portal A TARDE na tarde desta segunda-feira, 19.

Boatos davam conta que o vocalista estava brigado com o empresário do grupo e, inclusive, se negava a subir no palco para se apresentar.

Em contato com o Portal, a assessoria da banda afirmou que tudo não passaria de uma mentira. Denny assumiu os vocais da Timbalada após a saída de Ninha, em 2006.

