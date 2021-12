As Muquiranas apresentam tema do Carnaval 2019 neste domingo

As Muquiranas vai apresentar a fantasia do Carnaval de Salvador 2019 durante o Muquifest, que será realizado no Cais Dourado neste domingo, 11. A fantasia criada pelo estilista Fábio Sande terá como o tema “O Cabaré das Muquiranas”.

A folia do ano que vem marcará o retorno do bloco ao circuito Dodô (Barra/Ondina), quando ocorre o desfile sob o comando do cantor Léo Santana na terça de Carnaval.

No sábado e segunda, o bloco integra a programação do circuito Osmar (Campo Grande) e quem ficará responsável por puxar os foliões são as bandas Parangolé e Psirico, respectivamente.

