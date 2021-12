"As Muquiranas" anuncia a última atração para o Carnaval

Harmonia do Samba é a última atração anunciada no o bloco "As Muquiranas" para o Carnaval de 2015. A banda, que também comandou o trio neste ano, vai se apresentar no sábado. Além dela, Psirico puxa os foliões na segunda-feira, e Léo Santana na terça, em sua primeira apresentação no bloco em carreira solo.

Com o tema "Baianas" e o slogan "Orgulho de ser Baiana", homenageando as baianas de acarajé, figuras representativas de Salvador, o bloco promete animar a folia do próximo ano, quando completará 50 anos de existência.

Fantasias

Quem quiser garantir a fantasia deve ir até a sede do bloco localizada no Edifício Aclamação, no Campo Grande. Quem vai desfilar pela primeira vez paga R$ 710, já o folião que já é cadastrado, o valor é de R$ 660.

Para se associar uma "muquirana" é necessário que o interessado seja indicado por alguém que já possui cadastro, para então comparecer na sede do bloco com cópia do documento de identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4.

