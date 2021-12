As Morenas de Itapuã sobem ao palco do Teatro Sesi

Com canções populares, xotes, baiões, galopes, samba de mar aberto, cirandas, e ijexás, As Morenas de Itapuã, formada pelo trio Driele Louise, Evelin Dias e Juliana Ribeiro - talentos revelados por meio do trabalho cultural As Ganhadeiras de Itapuã - sobem ao palco do Teatro Sesi Rio Vermelho, no próximo dia 16 de abril, às 20h.

Na apresentação, elas homenageiam a música popular brasileira, com interpretações de "Maria, Maria" de Milton Nascimento; Chorinho para Sorrir", e "Por onde Cira anda" de Amadeu Alves; "Irene" de Caetano Veloso; "Chica da Silva" de Jorge Ben Jor; Maré Mansa (Jenner Salgado), entre outras canções.

Dirigido pelo compositor e instrumentista Amadeu Alves, o grupo "As Morenas de Itapuã" será acompanhado por banda que tem em sua formação Amadeu Alves (violão e vocal); Fabrício Rios (bandolim e guitarra baiana); André Luba (baixo); Paulo Sérgio Pastel (percuteria) e Zé Di Dilinha (percussão).

