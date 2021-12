As Ganhadeiras de Itapuã gravam primeiro DVD em julho no palco do TCA

As Ganhadeiras de Itapuã celebram 15 anos de atividade com show e gravação do primeiro DVD dia 31 de julho, às 20h. no Palco Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA e também no site Ingresso Rápido.

Considerado como um dos grupos mais importantes de música e cultura popular do Brasil, As Ganhadeiras de Itapuã convidaram artistas como Mariene de Castro, Malê Debalê, Larissa Luz, Margareth Menezes e o sambista Seu Regi de Itapuã.

De acordo com informações do Portal SoteroPreta, As Ganhadeiras de Itapuã serão tema do Carnaval da Unidos do Viradouro em 2020 com o “Viradouros com Alma Lavada”. A escola mergulhará nas memórias do bairro de Itapuã, na Lagoa do Abaeté, com histórias de pescadores e da resistência de mulheres negras ganhadeiras, que tiveram importância política na compra de alforrias na época da escravidão.

