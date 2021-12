Artistas se reúnem em solidariedade a "Big Ben"

Para muitos, o Big Ben, apelido de Waldir Serrão, é nada menos que o Pai do Rock Baiano. Mas quando o bluesman Álvaro Assmar leu a notícia que aquele cara de quem era tiete na Rádio Bahia estava num abrigo morando de favor, diabético e deprimido, não segurou a onda. E também não ficou nisso.

Reuniu amigos e, juntos, promovem nesta quitna-feira, 28, o Salve Big Ben, show coletivo no Portela Café (Rio Vermelho). A renda será destinada a Serrão, que também criou a primeira banda de rock da Bahia: a Waldir Serrão e Seus Cometas.

É uma prova em grupo do carinho e reconhecimento da importância de Big Ben, que teve programas nas rádios Cultura e Bahia, além de um programa na TV Itapuã, nas décadas de 1970 e 1980.

"Eu era tiete dele na época da Rádio Bahia. Aprendi muito, em termos musicais, ouvindo as coisas que ele tocava", lembra Assmar. "A noite vai ser nosso presente de Natal para ele".

Amigos

Quem abre o Salve Big Ben é a banda os Jormans, formada por antigos amigos de Serrão. A banda vai contar com participação especial de Jerry Adriani, que gravou a música Ainda Gosto Dela, uma das parcerias de Serrão e Raul Seixas.

Serrão conheceu "Raulzito" na infância e, com o amigo, viveu o embrião do rock na Bahia. E o apresentador também foi cantor: em 1967, vendeu mais de 60 mil cópias do compacto com a música Pense Bem. Em 1972, Raul compôs e produziu para ele A Qualquer Hora.

A noite prosseguirá com show da banda feminina As Garotas de Liverpool, seguida da Cavern Beatles — com participações de Eric Assmar, Valdir Andrade (da Banda Herbert Richers) e Carlos Eládio (Os Panteras).

Já Álvaro participa do show da banda Lo Han, de quem produz o primeiro álbum. Vai tocar duas músicas que conheceu nos programas de Big Ben: Smoke on the Water, do Deep Purple, e Rock'n'roll, do Led Zeppelin. Melhor ainda do que está programado? Big Ben vai estar lá para ver e ouvir tudo isso.

