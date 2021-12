Artistas se reúnem em show pelos 35 anos do Tamar

Para celebrar os 35 anos do projeto Tamar, artistas farão show nesta sexta-feira, 27, às 20h, no centro de visitação da entidade, em Praia do Forte. Dentre eles, Ricardo Chaves, Saulo, Luciano Calazans, Gerônimo, Marcela Martinez, Ana Mametto, Yacoce e o maestro chileno Nacho Mena.

Antes do show, às 17h, filhotes de tartarugas marinhas serão soltam no mar. A ação simboliza os mais de 20 milhões de animais que receberam a ajuda do Tamar, além de servir de homenagem às pessoas que se preocupam com os oceanos.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira). Toda a renda será revertida para a conservação destes répteis.

