Artistas como Chico Buaque, IZA, Alcione, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Fernanda Montenegro, Ivete Sangalo, Marisa Monte e outros fizeram uma homenagem a Gilberto Gil pelos 78 anos de idade, comemorados nesta sexta-feira, 26, com a regravação de “Andar com fé”.

Participaram da filmagem 55 pessoas, entre famosos e familiares. De acordo com informações do G1, o clipe traz vídeos com os participantes cantando em casa trechos do sucesso lançado em 1982. Ao final do vídeo, o cantor Stevie Wonder também felicita o cantor, com um improviso de Parabéns a Você.

Gilberto Gil faz também uma live especial nesta sexta-feira, 26, para celebrar o seu aniversário e canta músicas de forró, em comemoração ao São João e São Pedro.

Assista o vídeo abaixo:

Da Redação Artistas parabenizam Gilberto Gil e regravam “Andar com fé”

Artistas e familiares que participaram da homenagem:

Alcione

Ana Carolina

Andrucha Waddington

Bela Gil

Bem Gil

Bento Gil

Caetano Veloso

Carolina Dieckmann

Chiara Civello

Chico Buarque

Cicinho

Claudia Leitte

Daniela Mercury

Djavan

Drik Barbosa

Emicida

Fernanda Montenegro

Fernanda Torres

Fióti

Flor Gil

Flora Gil

Francisco Gil

Gabriel Gil

Frejat

Ivete Sangalo

Iza

João Gil

Jorge Ben Jor

José Gil

Julia Mestre

Jullie

Lenine

Lucas Gil

Lulu Santos

Margareth Menezes

Maria Gil

Mariá Pinkusfeld

Marília Gil

Marisa Monte

Milton Nascimento

Nando Reis

Nara Gil

Nino Gil

Pedro Gil

Preta Gil

Rael

Regina Casé

Roberta Sá

Rogério Flausino

Silva

Sol de Maria S

Stevie Wonder

Teresa Cristina

Zeca Pagodinho

