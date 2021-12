Artistas homenageiam Cazuza e Raul Seixas na Praia do Forte

O projeto Tamar Cultural vai homenagear Cazuza e Raul Seixas no sábado, 13, no Dia Mundial do Rock, às 21h. O músico George Israel, parceiro de Cazuza em 13 canções, vai apresentá-las para o público. Já Marcos Clement & Banda Arapuka vão relembrar os sucessos de Raul Seixas. A festa acontece no Espaço Cultural do Projeto Tamar da Praia do Forte. Os ingressos custam R$ 20 e toda a renda será revertida para o programa de conservação das tartarugas marinhas.

