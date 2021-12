Artistas homenageam Gabriel Diniz no Arraiá do Galinho

O primeiro dia da 30ª edição do Arraiá do Galinho, nesse sábado, 1, foi marcado por homenagens ao cantor Gabriel Diniz, que faleceu no dia 27 de maio em um acidente de avião e seria uma das atrações da festa junina.

A organização do evento optou por não substituir Gabriel, conhecido também como “GD”, na grade da programação e distribuiu o tempo do show, que seria dele, entre os demais artistas.

Quem abriu a festa foi o cantor Thullio Milionário, que recebeu quem chegou mais cedo no Arraiá. Em seguida, veio Lambasaia com um repertório variado e muita interação do Cafajeste da Lambada, Léo Dumóve , com o público.

Ao fundo uma imagem de GD abraçando Jesus Cristo e muitas palmas de todos que estavam presentes, assim foi a homenagem de Lambasaia. Muitos ligaram os flashs dos celulares e em seguida cantaram o sucesso “Jenifer” junto como vocalista da banda.

Saia Rodada cantou músicas de Gabriel Diniz durante 20 minutos

Após o 'Cafajeste', quem subiu no palco foi a banda Saia Rodada. O vocalista, Raí Soares, contou que na noite de sexta, 31, em Pernambuco, tentou fazer sua homenagem, mas foi difícil. “A gente achou que já estava preparado, mas ainda é uma coisa muito recente”, contou Raí. Já no Arraiá do Galinho, o cantor dedicou 20 minutos às musicas de Gabriel Diniz.

Tayrone cantou música que Gabriel Diniz gravou junto com ele

Depois do forró de Saia Rodada, a sofrência tomou conta do palco quando Tayrone trouxe o arrocha. Dessa vez a homenagem foi com uma música que Gabriel Diniz fez participação no CD de Tayrone e de acordo com ele, GD gostava muito.

Mesmo doente, Marília Mendonça fez sua homenagem

Do arrocha para o sertanejo, chegou a vez de Marília Mendonça que animou o público com seu repertório. Mesmo tentando se recuperar de um resfriado, a cantora também prestou homenagem a Gabriel Diniz.

O gigante Léo Santana foi quem fechou a noite. Em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde, ele contou um pouco sobre sua relação com GD. “Até hoje é muito triste, é um cara que éramos muito amigos, conselheiro um do outro. Fiquei muito triste, estava gravando o clipe da música nova lá no Rio de Janeiro e recebi a notícia, para continuar a gravação foi horrível, muito difícil mesmo”, disse.

Léo Santana conta que sofreu muito por não conseguir ir ao velório de GD

“No dia seguinte, eu tive outro clipe com a música tema da Copa América, eu também não poderia cancelar, mas eu queria estar lá no velório. Aquilo me machucou muito mais, acordei chorando e tudo que eu olho eu vejo ele. Eu creio que nunca vai passar essa dor, essa saudade, até porque ele era um cara incrível”, concluiu Léo Santana.

O Arraiá do Galinho tem uma programação voltada para a família no seu segundo e último dia. Lore Improta, Daniel Vieira e Anna Catarina se apresentam na tarde deste domingo, 2

