Artistas gravam CD em homenagem à Oxalá

Vários artistas emprestam sua voz, nesta sexta-feira, 25, até 3 de fevereiro para a gravação do CD Obatalá, registro importante de memória e preservação dos cânticos sagrados do candomblé. Entre os nomes confirmados, estão Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Gal Costa, Nelson Rufino, Lazzo, Margareth Menezes, Matheus Aleluia, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Márcia Short.

A iniciativa faz parte do projeto do grupo Ofá Osogbá, do Terreiro do Gantois, que terá direção musical de Alê Siqueira e Iuri Passos, e contará com participação do coral alagbês do Gantois, e do grupo social Run Alagbê.

Serão 14 faixas, a maioria em iorubá, com registro dos cânticos de terreiros dos orixás Oxalá, Oxum, Oxossi e Xangô. O disco conta também com duas canções em português, compostas especialmente para o projeto: A Força do Gantois, de Nelson Rufino e cantada por ele e por Zeca Pagodinho, e Carmen (Beto Pellegrino e Ariston), cantada por Gilberto Gil e Gal Costa em homenagem à yalorixá do Gantois, filha de Mãe Menininha.

adblock ativo