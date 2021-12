Artistas falam sobre participação no Arraiá da Capitá

O São João chegou e apesar das dificuldades trazidas pela pandemia do novo coronavírus, o Grupo A TARDE traz o Arraiá da Capitá com um novo formato, para entreter e manter o público informado no período junino. Nesta quarta-feira, 24, será realizada uma live show com grandes nomes como Zelito Miranda, Del Feliz, Banda Eva, entre outros.

“O Arraiá da Capitá é uma marca muito forte, que tem uma história e eu mesmo participei de várias edições. Ter agora no formato virtual é super emocionante, então eu tenho certeza que será um sucesso total e eu estarei com meu forró preparadinho para incrementar o Arraiá”, destaca o forrozeiro Zelito Miranda.

Zelito já participou do Arraiá diversas vezes

O cantor Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, também contou à reportagem do Portal A TARDE que quando era mais novo chegou a participar do evento. “Estou amarradão para fazer o show! Adoro o Arraiá da Capitá, já tive a oportunidade de curtir quando jovem, já fui várias vezes e é a primeira vez que estou podendo fazer parte da grade, dividindo palco com grandes amigos e pessoas que admiro muito”, disse ele.

O vocalista também destacou que no repertório do show terá uma xote que gravou com a cantora Elba Ramalho, além de muito forró e músicas da Banda Eva. “Vamos cantar em torno de cinco músicas e vai ser um grande encontro para comemorar essa data que eu amo e poder levar um pouquinho de alegria e de boa música para a galera em casa”, acrescentou Felipe.

Durante a live, que acontece em parceria com o Instituto Liga do Bem, o A TARDE também irá disponibilizar um QR Code para doações que ajudarão diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. “Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas realmente estão precisando de ajuda e quando tem uma iniciativa dessa é muito importante para a coletividade”, disse outro cantor que irá fazer parte da festa, Tonho Matéria.

Quem também participa do Arraiá é Del Feliz, que ressaltou que tem um carinho pelo evento. “A alegria de participar do Arraiá da Capitá é enorme. Primeiro, pelo carinho que tenho pelo evento e todas as minhas participações em outras edições foram marcadas por uma boa estrutura, com um evento bem organizado, trocando uma energia com o público. Esse ano, com a festa ressignificada e num momento em que a música tem sido um instrumento tão importante para mitigar o sofrimento e as consequências da pandemia, vai ter um valor diferenciado. Mesmo sem o contato direto, vamos poder tocar no coração das pessoas”.

Já o cantor sertanejo, Rode Torres, disse que participar do projeto é gratificante. “Fico feliz em poder levar minha música para as pessoas que estão em casa nesse São João. Participar de um projeto como o Arraiá da Capitá é muito gratificante. Será incrível!”.

Rode Torres irá apresentar seu repertório musical na live

A banda Flor de Maracujá, que é outra atração da grade musical do evento junino, também falou sobre sua participação. “Agradecemos o convite do Grupo A TARDE à família Flor de Maracujá para participar dessa grande live. E essa ação solidária é muito importante, se a gente pode ajudar de alguma forma, vamos ajudar. A gente espera que as pessoas participem e façam suas doações. Vai ter São João, cada um na sua casa, é só afastar os móveis da sala e dançar forró com amendoim, milho e licor”, brincou o vocalista Jean Silva.

A live show acontece a partir das 19h no canal do youtube do Grupo A TARDE.

