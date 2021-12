Artistas de quatro países participam da 1ª edição do CMC Festival 2017

Música experimental, rótulo que espanta muita gente mas atrai outras tantas, é o mote do CMC Festival 2017 - Ciclo de Música Contemporânea, que acontece em Salvador e Cachoeira, com workshops e concertos de artistas do Canadá, Alemanha, Suíça e Brasil.

O que talvez pessoas de má vontade com "música experimental" não entendam é que, primeiro, o experimental de hoje pode ser o mainstream de amanhã. Segundo: "Partimos do pressuposto de que o chamado 'experimental' não se refere a um gênero musical específico, e sim a uma série de agenciamentos autônomos que envolvem a livre improvisação, arte sonora, noise, free jazz, etc", define o músico e produtor Edbrass Brasil, organizador do CMC.

"A ideia do CMC é dar continuidade ao trabalho que desenvolvemos desde 2015, agora de forma mais ampliada, de inserção da Bahia no roteiro dos shows nacionais e internacionais de música experimental", acrescenta.

Nesta primeira edição, o festival traz uma dezena de atrações em dois dias de concertos no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB, no Pelourinho). Edbrass destaca dois nomes estrangeiros como atrações principais: "Os dois principais nomes do line up são figuras bem conceituadas no cenário mundial, como o baterista canadense Harris Eisenstadt e a cantora e artista sonora alemã Ute Wassermann", conta.

"O Harris, além de ser compositor e baterista requisitado, acompanha John Zorn dentre outros, propõe um recorte no âmbito do chamado new jazz, unindo a tradição norte americana as suas pesquisas sobre a tradição cubana do Bata, por exemplo", detalha.

Já Ute Wassermann é outra história completamente diferente: seu instrumento é a voz. "Ela é conhecida por sua linguagem sonora extraordinária, de muitos sons e extremos. Cria técnicas para 'mascarar' a voz, usando assobios de pássaros, sons do palato ou objetos ressonantes, e também projeta instalações de som", conta Edbrass.

Anderson Petti e João Almy formam o Duo B.A.V.I (Berimbau Aparelhado Vilão Inventável) | Foto: Divulgação

Mas as atrações locais também não deixam por menos e apresentam trabalhos interessantíssimos, como os duos locais Terra Vermelha e B.A.V.I. "O primeiro é formado pelo produtor José Balbino e o trompetista Mateus Aleluia Filho. E o Duo B.A.V.I. (Berimbau Aparelhado Violão Inventável) é outro trabalho bastante original e inovador", afirma.

"Já a Isabel Nogueira e o Luciano Zanatta, ambos de Porto Alegre, são do Coletivo Medula, um grupo multimídia bem ativo. Eles estarão acompanhados de um dos pioneiros da 'guitarra preparada' no Brasil, Paulo Hartmann", conta

Mas o xodó mais recente do organizador vem de Cachoeira: "É o Coletivo Novos Cachoeiranos, orquestra de jovens egressos das filarmônicas de Cachoeira, regidas pelo maestro Sólon Mendes. Eles buscam atualizar a linguagem do jazz com influências diversas como o atonalismo e o universo percussivo baiano. Simplesmente apaixonante este trabalho", rasga Edbrass.

Investimento próprio

Mas o mais impressionante em todo este movimento é que, excetuando-se o apoio logístico "fundamental" (ressalta Edbrass) de instituições como o Muncab, Centro de Formação em Artes da Funceb (CFA), Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT) da UFRB e Museu Afro Brasileiro (AMAFRO), o CMC não conta com patrocinadores ou verba de edital.

"Não encontramos ainda o nosso patrocinador, o que torna o Festival um grande investimento nosso, dependendo quase que exclusivamente da bilheteria e das colaborações com os artistas e técnicos envolvidos. Espero, sinceramente, que esta edição independente abra caminho para a chegada do suporte financeiro que necessitamos", conclui.

| Serviço |

CMC Festival 2017 - Ciclo de Música Contemporânea

Workshops: Salvador, de terça, 28, até quinta-feira, 30, e em Cachoeira nos dias 4 e 5

Concertos: Sexta-feira e sábado, 17 horas

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB)

Entrada: R$ 40 e R$ 20 (Vendas: Sympla)

Programação, etc: site do evento

