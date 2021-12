Artistas cultuam obra do Maluco Beleza em DVD

O início, meio e fim da carreira de Raul Seixas foram agrupados nas 18 faixas e no material extra do DVD O Baú do Raul - 25 Anos Sem Raul Seixas, lançado pela Som Livre.

O show que resultou nessa compilação e em um CD com 15 músicas foi realizado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, em agosto de 2014, em homenagem ao aniversário de morte do cantor.



No mesmo palco, o feito de reunir pessoas importantes na vida do eterno maluco beleza, como Os Panteras (primeira banda do Raulzito), Jerry Adriani (responsável por levá-lo para o Rio de Janeiro) e Edy Star, cantor que fez parte do LP Sessão das Dez.

Artistas como Digão, Marcelo Jeneci, BNegão, Zeca Baleiro, Beto Bruno, Ana Cañas, Forfun, Nação Zumbi, entre outros, fazem parte da nova geração da música brasileira também convidada a fazer parte da festa.



O objetivo inicial do Baú do Raul era reunir os amigos do cantor para homenageá-lo, mas depois o projeto se expandiu, como conta a produtora Kika Seixas, dententora do material com manuscritos, fotos e fitas gravadas do músico baiano.



"O sucesso do evento e a receptividade do público foi tão grande que não havia porque não convidar mais e mais intérpretes para cantar Raul. O Tico Santa Cruz é um profundo conhecedor da obra de Raul, o Mauricio Baia é cantor baiano que está conosco desde o primeiro Baú, em 1992; a Ana Canãs canta lindamente", explica.

Marcelo Nova interpreta as canções Rock And Roll e Século XXI, um dos pontos altos do show, compostas por ele em parceria com Raul. O ex-Camisa de Vênus foi a pessoa responsável por ter trazido Raul de volta aos palcos e às paradas de sucesso antes de sua morte, em 1989.

"Pensei em preparar o setlist em ordem cronológica, com a Vivi Seixas (filha) fazendo as apresentações e, desta forma, contar mais a história de Raul desde o princípio. É um repertório escolhido a dedo, que termina com o último parceiro, Marcelo Nova", conta Kika Seixas, diretora artística do projeto e ex-mulher de Raul Seixas.

Outro destaque é a participação de Nasi e Edgar Scandurra, na música Pai Nosso da Terra (uma versão profana da reza do Pai Nosso, musicada por Scandurra nos anos 90, após a morte de Raul) e em As Minas do Rei Salomão.

A plateia do show é uma mostra da grande popularidade do músico, que em junho completaria 70 anos de idade: uma mescla de jovens e pessoas mais velhas, exibindo camisas, faixas e vibrando a cada música.

Kika Seixas conta que prepara para o próximo mês o lançamento de uma mostra de 10 fotos em preto e branco inéditas do show de lançamento do LP Krig-ha, Bandolo!, de 1973.

"Tenho uma dúzia de letras inéditas de Raul para serem musicadas. Quem sabe aparece uma oportunidade e lançamos este material? Raul me dizia que não tinha medo de morrer, mas não queria ser esquecido. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou dando uma força para que isso não aconteça", declara.

