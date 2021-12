Artistas baianos se reúnem em show beneficente no Teatro ISBA

Artistas de diversos segmentos se reunirão na próxima quinta-feira, 16, para a terceira edição do "Sarau ConVida". O evento que terá como anfitriã a cantora Carla Visi, acontecerá às 19h, no Teatro ISBA, localizado no bairro da Ondina, em Salvador.

Com apresentações de dança, teatro, circo e artes plásticas em prol a solidariedade, o intuito do projeto é arrecadar alimentos para o Lar Vida - instituição que acolhe crianças com os mais diversos tipos de deficiência em estado de abandono há mais de 30 anos.

Os artistas confirmados como Mônica San Galo, Márcia Castro, Gerônimo, Rita Tavarez, Edir Carneiro, Rudnei Monteiro e Citnes Dias abriram mão dos cachês em prol da instituição a ser beneficiada.

“Mais do que emocionar a plateia, sabemos que cantando juntos podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas que precisam”, diz a cantora Carla Visi, idealizadora da ação.

