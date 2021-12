Artistas baianos participam de show beneficente em Salvador

Será realizado um show beneficente na Ágata Prime, no bairro da Ribeira, em Salvador, no dia 11 de dezembro, a partir das 20 horas. O evento promovido pela Basílica do Bonfim contará com a banda Bago de Jazz além das participação dos cantores Saulo, Márcia Short, Luci Laura e banda, Edu Menezes e Denny Denan com o percussionista Elton Jackson.

Os portões serão abertos às 19h. Durante a festa, o público também poderá comprar a camisa da 6ª edição da Lavagem de Corpo e Alma, no valor de R$20. O primeiro lote de ingressos que custa R$50 pista e R$80 camarote, já está à venda nas lojas Safeticket, lojas South em todos os Shoppings e na Igreja do Bonfim.

Os interessados poderão ligar para o número (71) 3672-1655 para mais contato.

