Artistas baianos homenageiam Riachão no dia 6

Saulo Fernandes, Margareth Menezes, Nelson Rufino, Batifun, Fora da Mídia, Gal do Beco e muitos outros artistas estarão no show "A Bahia Abraça Riachão", que acontece no dia 6 de novembro, a partir das 19 horas, na Praça Pedro Archanjo, e conta com o apoio do jornal A TARDE. A homenagem acontece dias antes do grande cronista da Cidade da Bahia completar 93 anos, no dia 14.



No show, os convidados poderão cantar uma música do próprio repertório e outra do homenageado, que tem mais de 600 composições. Os ingressos custam R$ 20 e estão à venda nos postos de Classificados de A TARDE dos shoppings e na sede do jornal.

