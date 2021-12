Artista baiano Marcola Bituca faz live com Rincon Sapiência para lançamento de novo disco

O artista baiano Marcola Bituca faz, nesta sexta-feira, 26, às 18h, uma live com o rapper paulista Rincon Sapiência para o lançamento do novo álbum, “Os Últimos Filhos de Sião”. A live, que será transmitida no Instagram (@marcolabituca), conta também com a participação de McDO da banda Afrocidade, Cristal e Caboclo de Cobre.

No novo disco, Marcola resgata a identidade do groove arrastado, característica do pagodão “Golden Era” dos anos 2000, protagonizado pelas bandas Fantasmão e Parangolé. Além disso, ele traz referências do dub e da estética do rap londrino.

Os Últimos Filhos de Sião conta com as participações de Rincon Sapiência, que também produziu uma das faixas no estúdio Mgoma, em São Paulo, McDO da banda Afrocidade, Cristal e Caboclo de Cobre.

“A ideia principal deste disco é a comunhão entre as pessoas, em verdade e em espírito, principalmente neste momento tão difícil, para a mensagem chegar nas pessoas certas”, afirmou, enfatizando que o disco se trata de uma obra religiosa.

