Artista baiano, ÉoCross assina composição de funkeira Bianca e o DJ Zullu

O cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista e beatmaker baiano ÉoCrosss é o responsável pela composição de “Bem na sua direção”, novo hit da funkeira carioca Bianca em parceria com o DJ Zullu.

Lançado no último dia 11 de setembro, o clipe da música já ultrapassou a marca de 500 mil visualizações. ÉoCrosss também faz parte da composição de “No Talo”, sucesso de Lexa e Rennan da Penha.

“Nessa música eu queria um clima Brasil, por isso ela começa com um cavaquinho de samba, apesar de ter um trecho com um samba mais moderno, com batidas eletrônicas, inspiradas na música americana. Quando fiz a letra estava pensando no que Bianca gostaria de cantar e tínhamos a direção do que ela queria”, explica o compositor.

