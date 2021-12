Arthur Maia é a atração do Candyall e Tal

Este sábado, 16, é a última edição do Candyall e Tal - 1º Festival de Arte Urbana que, durante quatro sábados, realizou uma ocupação artística no Candeal. Para marcar a data, o baixista carioca Arthur Maia se apresenta na jam session Candeal Beat, às 20h, no Guetho Square.

A edição de encerramento conta também com atividades como demonstrações de grafite e apresentações musicais, a partir das 16h.

