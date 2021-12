Arte performática e futurista de Novíssimo Edgar invade a cena da Virada Sustentável

Integrando a vasta programação da Virada Sustentável de Salvador, que acontece desde sexta-feira, 9, até domingo, 10, quem desembarca na capital baiana para um show regado de misturas e performances artísticas é o multiartista Novíssimo Edgar. No evento, que acontece neste domingo, às 17h, no Largo Quincas Berro D'Água, ele apresenta o disco 'Ultrassom'.

Lembrado pelas performances, que tem o intuito de provocar, incomodar e trazer reflexões, Edgar afirmou que as apresentações são bem espontâneas, mas tudo depende da estrutura do local onde o show é realizado. "Eu me preparei para fazer a performance do saco plástico em um festival que teve recentemente. Eu cheguei lá, olhei, e percebi que não tinha condições. Às vezes, quando é um palco maior dá para fazer. Mas é bem espontâneo, vai sentindo", disse ele, em entrevista ao Portal A TARDE.

Com um som que passeia entre o rap, o dub, o reggae e outros ritmos, Edgar leva ao público misturas que, no fim das contas, ganham um caráter bem futurista e cheio de conceito. E já que o artista flerta com as misturas musicais, ele não deixou de falar sobre o pagodão baiano, ritmo que acabou conquistando-o. "Esse intercâmbio é importante. Eu já tive a oportunidade de sentir o pagodão baiano, de amar. Eu sou muito fã e suspeito de falar, porque eu piro no ritmo. Gosto muito de instrumentar, fazer essas misturas na música", declarou.

Na última quinta-feira, 7, Edgar lançou no YouTube o clipe do single 'Líquida', que faz parte do álbum 'Ultrassom'. Segundo ele, a música fala sobre "como deve estar, hoje em dia, a tia da merenda?", trazendo o caso do atentado da escola em Suzano, em que a merendeira salvou cerca de 50 crianças. Além disso, a produção também discute ecologia e traz provocações com relação às políticas públicas no País.

O artista revelou que no próximo ano terão algumas novidades da carreira, como lançamentos de singles, talvez um disco novo e até mesmo algumas parcerias, ainda não reveladas. Quando questionado com quais artistas gostaria de fazer uma parceria, o cantor, que já fez música com Elza Soares, citou nomes que integram diferentes ritmos, ressaltando o quanto 'viajava' nos sons. Dentre os elogiados, Edgar mencionou o aclamado rapper Black Alien, Mateus Aleluia e os baianos do grupo Underismo.

E as novidades não param por aí! Para o próximo ano, além de música nova e um possível álbum novo, Edgar estará movimentando o primeiro dia do festival Lollapalooza 2020, que acontece no Autódromo de Interlagos (SP), integrando a line-up na sexta-feira, 3, dia em que também se apresentam Guns N' Roses, Lana Del Rey e Jaden Smith.

Assista abaixo o clipe de 'Líquida':

