Arrocha Gold acontece nesta sexta em Vilas do Atlântico

O Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, será palco para uma noite de arrocha nesta sexta-feira, 11. O Arrocha Gold vai animar o público, sob o comando de Unha Pintada, Devinho Novaes e Luanzinho.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores entre R$50 e R$120. As vendas acontecem nas lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade), na loja Salvador Tickets (Shopping da Bahia), nos balcões de ingressos dos principais shoppings da cidade e no site do Sympla.

Os portões serão abertos às 21h.

