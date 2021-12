Arrocha e forró agitam o primeiro dia do Arraiá

Não foi preciso nem viajar para curtir um clima de interior, animado por atrações de forró e arrocha. Quem foi ao Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá nesta sexta-feira, 6, se sentiu em uma cidadezinha rural.



Na "praça" - o palco principal do Wet'n Wild (Av. Paralela) - a banda Os Clones abriu o evento com muito romantismo. Em seguida, foi a vez da banda Cangaia de Jegue fazer o público dançar ao som de Bolo Doido e Sua Linda, entre outros hits.



Para Noberto Curvêlo, vocalista da banda, é uma "honra" participar pela segunda vez da festa, dessa vez como uma das atrações principais. "Quando a Cangaia se apresentou no Arraiá, há cinco anos, estava iniciando a carreira. Então, fomos os primeiros a cantar", lembrou.



Da plateia, várias pessoas esperavam por Pablo, terceira atração da noite. "Vim por causa dele. Onde ele for, eu estou atrás", disse a atendente Rosimeire Santos, 39, que dançava ao lado do marido.



Ela, que não viaja durante o São João, aproveitou o show para curtir o clima junino.



A festa ainda contou com Asas Livres, Dorgival Dantas e Polentinha do Arrocha.

Visual



Com cenografia especial, a ambientação do evento conta com prefeitura, igreja, delegacia e casas típicas do interior. Na Barraca da Maria, o público se serve de milho, amendoim e canjica, itens que não podem faltar.



As primas Bianca Marins, 18, Patrícia Moura e Carolina Vidal, ambas de 19 anos, aproveitaram painéis representando o casamento na roça para fazerem fotos de recordação do evento. "Está tudo muito lindo. A decoração está de parabéns", disse Patrícia.



Além dos painéis e do cenário, todo o ambiente foi decorado com 300 mil bandeirolas. A festa conta ainda com espaço para quadrilhas e trios forrozeiros.



Para André Blumberg, diretor-geral do Grupo A TARDE, a realização da festa representa o resgate de um dos patrimônios da própria população. "Todos me cobravam pelo retorno, e aqui estamos. Para mim, é uma satisfação", disse o diretor-geral.





