Arraiá Weekend movimenta fim de semana de Salvador

Os amantes do forró vão ter um fim de semana inteiro para se dedicar ao ritmo, já ensaiando para o São João. O Arraraiá Weekend vai acontecer de quinta, 4, a sábado, 6, no Gran Hotel Stella Maris. A animação fica a cargo de Wesley Safadão, com a festa Garota VIP, Cavaleiros do Forró, Simone & Simaria e Pra Casar, dentre outros.

A banda Forrozão será a responsável por animar os hóspedes na festa da piscina, na sexta-feira, 4. À noite, o agito fica por conta da dupla Simone & Simaria, da banda Duas Medidas e do cantor Tierry. Na sexta-feira, 5, quem esquenta o público na piscina é a dupla Kiko & Jeanne, antes do Garota Vip, com Wesley Safadão.

Encerrando a primeira edição do evento, a banda Pra Casar se apresenta na piscina, antes dos shows no salão comandado pelo cantor Gabriel Diniz e pelas bandas Cavaleiros do Forró e Avenida Se7e.

Os ingressos estão à venda na Line Bilheteria (Shopping da Bahia) e custam R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino) - pacotes avulsos - ou R$ 110 (feminino) e R$ 140 (masculino) os dois dias.

