Arraiá Salvador leva cerca de 40 mil pessoas ao Wet'n Wild

Cerca de 40 mil pessoas curtiram o Arraiá Salvador 2014, que ocorreu no último final de semana, no wet'n wild. Ontem, no terceiro e último dia do evento, quem abriu o show foi a banda cearense Caviar com Rapadura, que tocou músicas autorais repletas de forró regional.

No começo da tarde, o movimento de público ainda era fraco, mas aos poucos a pista lotou. Para Léo Góes, um dos organizadores, o evento foi um sucesso. "Estamos muito satisfeitos com o resultado. Tivemos pouco tempo para organizar a festa e, mesmo assim, conseguimos atrair muita gente. Já estamos pensando na edição do ano que vem", prometeu Góes.

Saulo foi o segundo músico a entrar no palco e animou o público, que já começava a aumentar. Além de canções de axé, Saulo relembrou antigos sucessos como Anunciação, de Alceu Valença, e Espumas ao Vento, de Fagner.

"Além do axé precisamos cantar o forró também, que tem a ver com a nossa cultura. Não gosto de falar em resgate, mas em daqui para a frente, e esse 'arraiá' já é um começo muito bom", disse. Tomate foi o terceiro cantor a entrar no palco, nesse momento o público já lotava a pista.

<GALERIA ID=19255/>

No site do Arraiá Salvador você pode ver outras galerias de fotos do evento. Confira!

Atraso e delírio

Depois, uma das atrações mais esperadas da noite levou os fãs ao delírio. O sul-mato-grossense Luan Santana, apesar de ter entrado atrasado, levou o público ao delírio. Com direito a fogos de artifício e efeitos especiais, ele começou o show ao som da música de trabalho Um brinde ao nosso amor.

"Estava com muita saudade da Bahia. A galera aqui é diferente, muito animada. Tanto que Salvador está entre as capitais que planejamos gravar o quarto DVD, que vai ocorrer em outubro deste ano", revelou Luan.

Quatro estudantes, de Camaçari, alugaram transporte para poder acompanhar o show de Luan Santana. Cariane Gondin, 19, Vitoria Santos, 16, Moane Lima, 18 e Laisa Aráujo esperaram pela chegada do cantor desde o começo do evento. "Chegamos aqui bem cedinho para não correr o risco de perder a chegada dele. Estamos adorando tudo, está maravilhoso", disse laisa. Para Moane, a realização do evento de forró na capital "é muito importante".



<GALERIA ID=19254/>

adblock ativo