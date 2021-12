Arraiá Salvador contará com mais de 18 atrações

Semanas antes do feriado de São João, o clima junino já começou na cidade. O Arraiá Salvador, mais conhecido como Arraiá da Capitá, abre as festividades nos dias 6, 7 e 8 de junho no Wet'n Wild com programação que inclui do arrocha ao forró pé-de-serra.

O evento é promovido pelo Grupo A TARDE e Online Entretenimento, com o objetivo de levar muita diversão ao público forrozeiro. Entre as atrações dos três dias estão as bandas Asas Livres, Kart Love, Cangaia de Jegue, Calcinha Preta e Estakazero, além dos cantores Saulo, Luan Santana e Tomate.

São João da mistura

Em Salvador e cidades do interior baiano, há tempos que a festa junina deixou de ser um espaço exclusivo para dançar forró. O ritmo nordestino tem que dividir o show com outros ritmos - não menos nordestinos -, como o arrocha e o axé, além do sertanejo e outros pop.

Com essa diversidade em mente, a grade do Arraiá de Salvador foi montada com estilos para todos os gostos de dança. Para Lucas Karr, vocalista da banda Kart Love, que se apresenta no dia 8, a mistura já é característica do Estado.

"A Bahia é uma terra muito plural em todos os aspectos. Em Pernambuco, Paraíba, Alagoas você tem uma cultura maior de ouvir só o forró. Na Bahia, você tem pagode, axé, arrocha, rock'n'roll, tem espaço para todo mundo. O arrocha se enquadra nesse aspecto, por vir de uma herança de um povo do campo, do interior, então acho que está no contexto do São João".

A banda de arrocha universitário aproveitará o evento para fazer o primeiro teste do show novo. Como a época é de Copa, eles mostrarão canções temáticas, a exemplo de Tome Drible, além de sucessos como Vai Lembrar, gravado com Pablo, Por Causa Dessa Mulher, 180 180 360 e outros hits dos antigos do arrocha: banda Asas Livres, Silvano Salles e Tayrone Cigano.

Durante a Copa, a banda também fará shows pelo interior da Bahia, com apresentações intercaladas com o acontecimento dos jogos.

Também veterana em animar festas juninas, a banda Cangaia de Jegue leva o forró universitário no dia de abertura do evento, 6, além de apresentar seu novo hit, Jeito Carinhoso.



Perguntada sobre o repertório no Arraiá Salvador, a banda comenta que o setlist está bem eclético. "Nosso show é a cara da Bahia. Não temos preconceito, mesclamos gêneros musicais que os baianos gostam. Arrocha com sertanejo, forró com samba, com rock. E isso dá o som da Cangaia", explica.

Nascida em 2002, a partir da união de quatro jovens universitários que moravam na cidade de Jequié, a 365 km de Salvador, a banda possui influências dos grupos Falamansa, Cacau com Leite, Estakazero, além de Luiz Gonzaga e Nando Cordel.

Desde criança, o vocalista Norberto Curvêlo era familiarizado com o mundo da música. Fazia poesias, cantava músicas românticas para as namoradas, divertia-se com os amigos. Mas um tempo depois, influenciado pelo sucesso do forró universitário e a vontade de seguir carreira, "começou a levar para o lado profissional, queria escrever para que outras pessoas pudessem ouvir".

| Confira a programação do Arraiá Salvador |



Dia 6 (sexta-feira)

Dorgival Dantas

Cangaia de Jegue

Pablo

Os Clones

Asas Livres

Polentinha do Arrocha

Dia 7 (sábado)

Matruz com Leite

Limão com Mel

Calcinha Preta

Magníficos

Calango Aceso

Forrozão

Dia 8 (domingo)

Luan Santana

Saulo

Tomate

Estakazero

Caviar com Rapadura

Kart Love

