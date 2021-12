Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá começa nesta sexta

O clima aconchegante e divertido do São João esquenta as ruas da cidade a partir deste final de semana com a chegada do Arraiá Salvador, que acontece desta sexta-feira, 6, a domingo, 8, na área verde do Wet'n Wild, na avenida Paralela.

Este ano a diversidade de gêneros continua sendo o destaque da festa e grandes nomes da música brasileira, como Pablo, Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Tomate, Luan Santana e Saulo, integram a grade.

O evento, que já possui 20 anos, traz em sua cenografia uma cidade temática, remetendo ao interior do Estado em época junina, composta por uma vila com barraquinhas que estarão vendendo comidas típicas, cercadas de bandeirolas e balões coloridos, além de um concurso de quadrilhas.

Clima romântico

A atração que dá início às festividades fica por conta do forró pé-de-serra de Dorgival Dantas, que se apresenta nesta sexta, a partir das 18 horas. O clima romântico predomina no primeiro dia de shows, e os casais podem dançar agarradinhos ao som de Pablo, Cangaia de Jegue, Os Clones, Asas Livres e Polentinha do Arrocha.

Norberto Curvêlo, vocalista da Cangaia, promete um repertório eclético. "Levaremos surpresas. Além de cantar nossos hits mais conhecidos, vamos mesclar com sucessos de outros grupos. Gostamos de interagir com o público, mostrar que não temos preconceito com nenhum estilo musical. O importante é se divertir", comenta o cantor.

Forró das Antigas

Com conceito de abrigar bandas de forró que fizeram sucesso nos anos 90 e 2000, o Arraiá intitulou o segundo dia de apresentações como Forró das Antigas, e traz na grade nomes como Mastruz com Leite, Magníficos, Calcinha Preta, Limão com Mel, Calango Acesso e Forrozão para cantarem seus hits que já são conhecidos pelos baianos.

Uma das novidades da noite é a chegada da turnê comemorativa de 20 anos do grupo Limão com Mel, que marca a presença da nova vocalista, Michele Andrade, e o último show de Batista Lima com a banda, que seguirá carreira solo após permanecer desde o começo.

"Estamos viajando com o show de divulgação do nosso último CD ao vivo, gravado em João Pessoa, e também comemorando os 20 anos de carreira, cantando nossos maiores sucessos", conta Diego Rafael, um dos vocalistas.

Mix de gêneros

Este ano, o Arraiá da Capitá inovou e estendeu suas festividades, que antes duravam dois dias, para três. E, desta vez, no último dia de apresentações o público poderá conferir uma mistura de estilos musicais, como axé, forró, sertanejo, pop e arrocha universitário, que é o diferencial do evento. Nomes como Luan Santana, Saulo, Tomate, Estakazero, Caviar com Rapadura e Kart Love integram a festa.

Luan Santana manda recado para público do Arraiá Salvador

Fernanda Soares Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá começa nesta sexta

Uma das atrações da noite, Luan Santana, já possui uma história em festivais na cidade. Sua última visita foi no Festival de Verão deste ano e, para o delírio dos fãs baianos, o cantor está de volta, trazendo para o show a divulgação do seu último lançamento, o CD e DVD intitulados O Nosso Tempo é Hoje.

O arrocha universitário da banda Kart Love também promete novidades, com a apresentação de um novo show. A Copa do Mundo começa na semana que vem, mas o clima futebolístico será percebido no palco, pois a banda preparou um repertório temático.

Para o cantor Tomate, a proposta do evento é um diferencial na cidade e deve existir sempre, porém, é preciso haver espaço para músicos que já possuem história.

"Claro que precisamos dar lugar aos artistas que estão começando agora e querem crescer no mercado, mas devemos respeitar os grandes também", comenta. No show, o cantor trabalha ainda a divulgação do seu último álbum, Alternativo Popular, lançado no começo do ano.

adblock ativo