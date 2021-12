"Arraiá Oito7" reúne axé, arrocha e forró em Salvador

As bandas Oito7Nove4, Kart Love e o forrozeiro Dorgival Dantas são as atrações do Arraiá Oito7, evento que acontece no dia 25, domingo, às 17 horas, no Barra Hall, em Salvador.

A festa, estreante na capital baiana, vai mesclar três ritmos musicais bastante expressivos na região: axé, arrocha e forró. Os ingressos já estão à venda na Line Bilheteria e nos balcões de ingressos dos shoppings por R$ 40.

