"Arraiá do Pretinho" aquece o Abaeté nesta sexta-feira

Para quem ainda deseja curtir um pouco mais do clima de São João em Salvador, o "Arraiá do Pretinho" é uma das opções. A festa junina será realizada nesta sexta-feira, 1º, a partir das 20h, no largo do Abaeté,

Entre as atrações estão as bandas Colher de Pau, Turma do Arriba Cinta, Busca pé, além do grupo Nem Silva e Renatinho. O evento é uma realização da Organização de Amigos e Apoiadores da Comunidade de Nova Brasília e Itapuã (Oacnobi) e da Associação dos Vendedores Ambulantes, Baianas de Acarajé e Proprietários dos Quiosques do Parque do Abaeté (Asvamba).

