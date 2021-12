Arraiá do Galinho resgata as tradições do São João

O São João está cada vez mais perto. Entre as opções de festa, o Arraiá do Galinho traz novidades em sua 27ª edição, que acontece entre 3 e 5 de junho, no Parque de Exposições de Salvador.

No primeiro dia, as atrações principais são Bell Marques, Tayrone, Limão com Mel, Cavaleiros do Forró e Banda Vingadora. No sábado, sobem ao palco Ivete Sangalo, Pablo, Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Iohannes e, para finalizar, Amado Batista, Joelma, Gigantes do Brasil, Danniel Vieira e Estakazero, no domingo.

A ideia do evento é que não seja apenas uma apresentação de shows, conta a produtora Marcela Martins. "A proposta é que seja uma arena de entretenimento. Vai ter feirinha, Vila Junina, quermesse… um evento para levar o filho para brincar", comenta. Na vila, haverá atrações típicas como barraca do beijo, tiro ao alvo, arremesso de argolas, pau de sebo, tudo para remeter às festas de interior.

Com expectativa para 40 mil pessoas em cada dia, o dobro do ano passado, a estrutura vai trazer dois palcos e um coreto com atrações tradicionais e trios nordestinos. Depois de dois anos sem participar, o concurso de quadrilhas volta a integrar a arena do evento.

Além das comidas típicas oferecidas em barraquinhas na Vila Junina, como milho, canjica, amendoim, maniçoba, carnes do sol e outras referências regionais, o espaço conta com food trucks que trarão pratos personalizados feitos para o Arraiá.

Thiago Coelho, diretor da TV Aratu, realizadora do evento, conta que a emissora fará uma cobertura especial. Além de flashes ao vivo na sexta e no domingo, o público pode acompanhar a festa no Programa Especial Arraiá do Galinho, no sábado à noite. "Colocamos ainda algumas promoções. Vai ter um galinho temático andando pelas ruas de Salvador, e quem tirar foto com ele vai ganhar brindes e descontos".

A produtora lembra ainda que parte da venda dos ingressos é destinada a instituições de caridade. E garante que, nesse ano, 0 evento terá mais segurança. "Há uma parceria conjunta com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e segurança privada", pontua Marcela.

A rádio Piatã, em parceria com o evento, vai transmitir os três dias do Arraiá. O diretor Cristovão Ferreira Neto está satisfeito com o segundo ano de parceria e com o crescimento do festival. "A expectativa é que seja melhor que todos os anos. Para isso, estamos envolvidos já com os artistas, programando entrevistas e promoções para levar os ouvintes para conhecê-los no camarim".

"O evento cresceu e deve oferecer mais conteúdo ao soteropolitano", afirma Emanuel Soares, gerente de marketing do grupo A TARDE, que renovou o apoio ao Arraiá do Galinho. "Os preços populares e o concurso de quadrilhas juninas são os diferenciais do Galinho em relação ao outros projetos", acrescenta.

Agora é festival

O cantor sertanejo Daniel Vieira participa pela quinta vez do Arraiá e revela as novidades desse ano em que o evento virou um festival. "É uma festa para a família de Salvador, onde a gente tem a possibilidade de ver os elementos tradicionais do São João. Eu não vejo muitas oportunidades parecidas aqui na cidade", comenta o artista.

No primeiro ano em que participou, Daniel tocou no coreto do Costa Azul. Ele explica como o evento cresceu nas últimas edições: "Era uma festa muito local, para as comunidades, então não comportava muita gente. A estrutura foi crescendo e, no ano passado, o evento ganhou características de megashow".

Para sua apresentação, o cantor planeja uma surpresa especial e alguns momentos românticos. "Vai ter uma hora em que vou pedir para todos os casais se olharem nos olhos. Vai ser um show em homenagem ao amor", afirma.

O cantor Pablo, que também já tem experiência com o Arraiá, está animado com as novidades. "Uma festa que tem a cara do Nordeste e que reúne público de todos os gostos", comenta empolgado.

