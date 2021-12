Arraiá do Galinho faz 'esquenta' do São João

O São João ainda não chegou, mas há quem tenha suas dúvidas. O primeiro dia da 27ª edição do Arraiá do Galinho foi um "esquenta" para a festa mais típica do Nordeste.

O evento, que ocorreu na noite de sexta-feira, 3, no Parque de Exposições, avenida Paralela, reuniu milhares de pessoas para ver atrações musicais, quadrilhas e participar de brincadeiras inerentes à época junina.

A auxiliar administrativa Fernanda Lobo, 40, foi prestigiar a festa ao lado do marido Gebson Santos, 44. "Estamos animados, é nossa primeira vez aqui. A festa está bem organizada e tranquila. A única coisa que nós não gostamos foi o preço das bebidas", pontuou.

Atrações

Pela primeira vez no Arraiá, a banda Torres da Lapa abriu a noite. O cantor Rodrigo Torres contou com a ajuda de um público animado. "Obrigado a todos vocês que vieram aqui no primeiro dia para prestigiar a Torres da Lapa. Espero que a gente se encontre novamente no São João", agradeceu.

Uma das bandas mais esperadas pelo público, a Vingadora, fez todo mundo cantar ao som do hit Metralhadora - vencedor na categoria Sucesso do Carnaval do troféu Dodô & Osmar 2016.

Com a ajuda de um público que cantava e fazia as coreografias dos seus sucessos, a cantora Tays Reis, também estreante no evento, agradeceu ao público pelo carinho. "Vou lembrar para o resto da minha vida. Participar do Arraiá do Galinho é uma bagagem maravilhosa para a banda Vingadora", disse emocionada.

O gari José Nascimento, 46, mais conhecido com Vassourinha, foi à festa só para acompanhar o cantor Bell Marques. Fã de carteirinha, ele afirmou que, mesmo na festa junina, o cantor tem seu espaço. "Sem Bell não tem alegria. Ele combina com carnaval e São João. Não tem como ficar de fora", enfatizou.

Ainda se apresentariam no palco Bell Marques, Tayrone e Limão com Mel. A banda Cavaleiros do Forró ficou responsável por fechar a primeira noite do Arraiá. Também estava programado para ocorrer na madrugada deste sábado, 4, o show do cantor Israel Peruano.

Neste sábado, o festejo fica por conta de Ivete, Pablo, Iohannes e as bandas Calcinha Preta e Mastruz com Leite.

