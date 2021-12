Arraiá do Galinho encerra com grandes atrações

O São João ainda não começou, mas quem foi pro Arraiá do Galinho não sentiu falta das comidas típicas, das brincadeiras e claro, do forró. O último dia do festival que aconteceu neste domingo, 5, contou com os shows de Nonô Curvello, Danniel Vieira, Amado Batista, Gigantes do Brasil, Joelma e Estakazero.

Nonô Curvêllo abriu a tarde agitando o público com hits atuais e sucessos antigos. Logo em seguida, Daniel Vieira chegou com muita animação com a música Sabonete de Motel. Entre as atrações mais esperadas, Amado Batista fez um show de clássicos.

Os amigos Raquel Maia, Esdras Melo e Luan Maia foram pela primeira vez ao arraiá para ver Amado Batista e Joelma. Além da atrações, eles elogiaram a organização do evento. "A estrutura está muito legal, não temos do que reclamar", comentou Esdras.

Depois, foi a vez dos Gigantes do Brasil, trio formado pelos ex-integrantes do grupo Calcinha Preta - Paulinha Abelha, Daniel Diau e Silvânia Aquino. Durante o show, a banda revelou que está preparando uma surpresa. "Estamos com o plano de gravar nosso primeiro DVD em salvador", revelou Daniel.

Ainda se apresentariam no palco a cantora Joelma, a atração mais esperada da noite, e a banda Estakazero, que ficou responsável por fechar o última dia do Arraiá do Galinho.

adblock ativo