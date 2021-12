Arraiá do Galinho começa nesta sexta com vasta programação

O clima de interior chega à capital com o Arraiá do Galinho. Na 27ª edição, o evento leva ao Parque de Exposições, na Avenida Paralela, um festival com as tradicionais quadrilhas juninas e grandes shows. A festa começa nesta sexta-feira, 3, às 17h, com Torres da Lapa, seguida de Vingadora, Bell Marques, Limão com Mel, Tayrone e Cavaleiros do Forró.

No sábado, 4, a cantora Jeanne abre a grade que ainda tem Amanda Santiago, Mastruz com Leite, Pablo, Ivete Sangalo, Iohannes e a banda Calcinha Preta. O Arraiá termina no domingo, 5, com Nonô Curvêllo, Danniel Vieira, Amado Batista, Gigantes do Brasil, Joelma e Estakazero. No último dia, o show começa às 15h.



A estrutura montada conta com dois grandes palcos e a Vila Junina, com quermesse, feirinha e brincadeiras do interior em barracas de tiro ao alvo, beijo, arremesso de argolas, além de parque de diversões.

Na Vila Junina, acontecem apresentações de trios nordestinos e venda de milho, amendoim, canjica e outras comidas típicas. Haverá ainda uma praça de alimentação com 14 food trucks, onde cada chef foi desafiado a criar um prato personalizado para o Arraiá.

Em todos os dias acontecem apresentações dos 20 grupos de quadrilha que disputam um concurso.

A Transalvador informou que vai controlar o tráfego a fim de reduzir os impactos no trânsito. Entre as medidas, será proibido estacionar na Av. Luís Viana Filho (Paralela). Além disso, linhas extras de ônibus circularão para facilitar o acesso à festa.

Axé, forró e sertanejo

A grade é eclética e mistura estilos como forró, sertanejo e axé. O cantor Bell Marques, por exemplo, promete repertório especial. "Vai ser misto, porque as pessoas querem ouvir meus grandes clássicos, mas pretendo focar no ritmo junino. Nos últimos dois anos meu repertório do gênero aumentou muito", conta Bell.

Léo Macedo (Estakazero), revela que vai fazer um show genuinamente de forró. "Hoje em dia, é o que a gente menos ouve no São João", critica o músico que vai mostrar clássicos do grupo e músicas novas como o sucesso Pertinho, composição de Allê Barbosa.

"O Arraiá do Galinho tenta manter a tradição. Vai ser um show com arrasta pé, xote e baião, respeitando a cultura nordestina como deve ser feito no São João". O evento é promovido pela TV Aratu e conta com o apoio do jornal A TARDE e da rádio Piatã.

