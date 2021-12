Arraiá do Galinho 2019 terá transmissão ao vivo na TV e Web

Marcado para começar neste sábado, 1º, no Wet'n Wild, o Arraiá do Galinho terá mais um ano de transmissão pela internet. Com isso, quem quiser acompanhar os shows do evento, poderá assistir ao vivo através do site da Aratu ou no aplicativo, disponível no Google Play e na Apple Store. Além disso, a emissora também fará a cobertura das atrações a partir das 20h30.

Na edição deste ano, o Arraiá do Galinho contará com grandes nomes da música nacional em sua grade. Dentre eles, Léo Santana, Marília Mendonça, Tayrone, Lambasaia, entre outros.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site oficial, nos balcões do Pida (Shopping Salvador e Piedade) e nos Balcões de Ingressos dos principais shoppings. O valor das entradas podem variar entre R$ 45 (Arena) e R$ 140 (Lounge Gold).

