Arraiá do Evalada mistura axé e sertanejo no WetnWild

As bandas baianas Eva e Timbalada confirmaram a terceira edição do Evalada, que será realizada no dia 8 de junho, no Wet'n Wild, em Salvador. O projeto também vai contar com a banda sertaneja Torres da Lapa e os Grupos de Forró Estakazero, Forró do Bom e Luca Mattos. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 150.

O primeiro grupo a se apresentar será a banda Torres da Lapa, que gravou no ano passado seu primeiro DVD com a participação do cantor Durval Lélys. A banda promete apresentar canções românticas no evento. Já o grupo de forró Estakazero, prestes a completar 12 anos de carreira, traz o forró tradicional, além de alguns elementos do axé e arrocha.

A terceira banda a animar o público será o Eva, com o novo vocalista Felipe Pezzoni, que faz sua estreia no Evalada. Felipe pretende apresentar canções já conhecidas como Flores, De Ladinho, Tá tudo bem e Tudo Certo na Bahia e as mais novas You and me e Simplesmente.

A Timbalada, que comemora 22 anos na estrada, traz ao público grandes sucessos como Beija-flor, Mimar Você, Toneladas de Desejo, Água Mineral e Camisinha, e a atual canção de trabalho, Sem o seu olhar.

O encerramento do Arraiá Evalada ficará por conta da banda Forró do Bom, formada pelo trio Kátia Cilene, Aduílio Mendes e Vini Show.

adblock ativo