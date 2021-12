"Arraiá do Aviões" acontece em Salvador neste sábado

Salvador receberá neste sábado, 19, o "Arraiá do Aviões". O evento, comandado pela banda Aviões do Forró, acontecerá no Wet'N Wild, na Paralela, a partir das 16h.

Além da anfitriã, o público ainda poderá curtir as bandas Vingadora e Cavaleiros do Forró, além de aproveitar os shows de Daniel Vieira, Bell Marques, Henrique e Diego, Dorgival Dantas e Mano Walter.

As entradas custam entre R$ 50 e R$ 190 e podem ser adquiridas nos balcões de venda de ingressos, como Ticketmix e A TARDE.

adblock ativo