Arraiá da Vila terá Limão Com Mel, Forró do Tico e Colher de Pau

As bandas Limão com Mel, Forró do Tio e Colher de Pau se apresentarão no Arraiá da Vila, que será realizado na Vila dos Namorados, localizada na avenida Octávio Mangabeira, em Salvador, no dia 9 de junho, a partir das 17h.

No 1º lote, os ingressos custarão R$ 50 e estarão disponíveis para vendas a partir desta semana na Salvador Tickets do Shopping da Bahia, no site Sympla e local do evento.

