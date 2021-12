"Arraiá da Capitá tem uma simbologia", afirma Del Feliz, confiante em novo formato

O "Arraiá da Capitá em Casa", projeto de show junino do Grupo A TARDE que foi resgatado este ano em formato de live, tem como uma das atrações principais o cantor Del Feliz, que destacou, durante entrevista ao programa 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, na manhã desta segunda-feira, 22, a importância do retorno da tradicional festa para a cultura não só baiana.

"As lives são muito positivas e no caso do Arraiá da Capitá tem uma simbologia, principalmente para mim que já fiz, algumas vezes, parte dessa festa. Tenho certeza que este formato vai ser legal", disse o músico.

Para Del Feliz, a festa promovida pelo Grupo A TARDE tem uma importância cultural que ultrapassa o território baiano. "O Arraiá da Capitá é uma festa fundamental, que tem um valor e importância muito grande para todos nós nordestinos, não só em Salvador ou na Bahia", comentou.

Lives

O cantor também frisou que o formato de lives está trazendo um respiro, até mesmo financeiro, para os artistas diante de todas as dificuldades enfrentadas com a pandemia do novo coronavírus e a proibição de aglomerações.

Del Feliz também acredita que é um modelo de show que veio para ficar, mesmo após a pandemia. "É difícil para a gente a distância com o público porque o contato faz parte. É difícil estar na frente de uma câmera imaginando o que sendo promovido do outro lado. Mas tudo é uma questão de adaptação e a gente percebe que fala com muito mais gente do que a gente se comunicava diretamente através de um show", citou o forrozeiro.

"Talvez essa percepcção nos traga algo novo que a gente possa, de algum modo, inserir na nossa rotina. Ao meu ver vai ser uma realidade a gente fazer lives, shows diferente para pessoas cada vez mais distantes", completou.

Arraiá da Capitá

O Arraiá da Capitá foi realizado pela primeira vez em 1987 como ‘Arraiá da Orla’ e posteriormente veio a se tornar o grandioso ‘Arraía da Capitá’, evento responsável por abrir as comemorações juninas na capital baiana e reunir os maiores nomes do ritmo em um só lugar.

Este ano o festejo contará com um jingle personalizado, gravado pelo cantor Gerônimo, e shows transmitidos ao vivo pelas plataformas do Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 24. Entre os shows têm atrações como Flor de Maracujá, Zelito Miranda, Del Feliz, Rode Torres, Banda Eva e Tonho Matéria.

adblock ativo