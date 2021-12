Arraiá 2.0 Uber tem apresentações de Colher de Pau e Forró do Tico

A capital baiana foi uma das escolhidas pela empresa Uber para a realização do Arraiá 2.0. O evento gratuito terá shows da banda Colher de Pau e Forró do Tico, neste domingo, 16, no Parque da Cidade.

O arraiá também conta com quadrilhas juninas e comida típicas num cardápio com releituras juninas, a partir das 15h. A presença do Uber Eats será marcada por foodtrucks ambientados como pequenas casas de interior numa praça de alimentação.

O público poderá realizar os pedidos tanto pelo aplicativo quanto por meio dos entregadores que irão circular pelo evento. As brincadeiras tradicionais juninas também estarão presentes e darão prêmios como brindes e descontos em pedidos.

