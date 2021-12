Arquivo N homenageia Tina Turner, Madonna e Stevie Wonder

Em agosto, o Arquivo N estreia uma nova temporada com a série Reis do Pop. A produção é uma homenagem às cantoras Madonna e Tina Turner e ao cantor Stevie Wonder.

Serão três episódios exibidos sempre às 23 horas, na GloboNews. A estreia acontece nesta quarta-feira, 7, e Madonna será a primeira personagem. Na próxima quarta, dia 14, é a vez de Tina Turner. Para encerrar a série, no dia 21, Stevie Wonder é o homenageado do Arquivo N.

Prestes a completar 55 anos, Madonna desempenha multifunções. Ela é cantora, compositora, dançarina, autora de livros infantis, atriz e diretora de cinema, produtora, desenhista de moda e empresária. Ela coleciona nove prêmios Grammy e um Globo de Ouro. O Arquivo N resgata o início da sua vida profissional nos anos 80 e traz entrevistas exclusivas dela à TV Globo e uma conversa com o jornalista James Cimino, fã e estudioso da sua carreira.

Já Tina Turner em breve comemora 30 anos de carreira solo. Cantora, dançarina, compositora e atriz, ela foi eleita a 17ª artista na lista dos maiores cantores de todos os tempos pela revista Rolling Stone. O programa resgata imagens da cantora no cinema, além das entrevistas mais marcantes da sua carreira e o encontro dela com o piloto Ayrton Senna, em 1993.



Prestes a completar 50 anos de carreira, Stevie Wonder é cantor, compositor e ativista de causas humanitárias e sociais americanas. Ele ficou cego por conta de complicações decorrentes de um tratamento médico-hospitalar realizado logo após o seu nascimento prematuro. O programa da GloboNews recupera imagens do cantor, que recebeu 25 Grammy Awards, e seu último show no Rio de Janeiro, em 2011, quando se apresentou para mais de 100 mil pessoas na praia de Copacabana.

