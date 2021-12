Arquipélago Summer Club suspende shows de Dilsinho, Alok e Tomate

Por conta de problemas operacionais, a edição das festas no Arquipélago Summer Club, que estavam programadas para acontecerem neste sábado, 5, e no domingo, 6, foram suspensas, para ajustes necessários.

Em nota nas redes sociais, a casa de shows informou que a programação do club retorna a partir da próxima quinta-feira, 10. As festas vão acontecer em todas as semanas de janeiro, de quinta a domingo. Já em fevereiro, os shows acontecerão de sexta a domingo.

As apresentações de Adão Negro, Tomate, Avine Vinny, Jefferson Moraes, que ocorreriam hoje e os dos artistas Alok, Tuca Fernandes e Dilsinho que seriam amanhã vão ser transferidos para outras datas, que serão divulgadas.

Ainda de acordo com a nota, quem comprou os acessos para o dia 05 e 06 de janeiro poderá trocar o ingresso para outro dia de evento no Arquipélago, no mesmo setor adquirido, ou poderá solicitar devolução no ponto de venda em que a compra foi feita.

As trocas e devoluções só serão realizadas até 24 de janeiro.

