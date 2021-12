Arnaldo sobe, de pijama, ao palco da Concha

Um dos artistas mais inquietos entre os originais do pop rock oitentista, Arnaldo Antunes volta a se apresentar em Salvador. Desta feita, ele faz show na Concha Acústica amanhã, para lançar seu novo álbum.

Com título tipicamente arnaldiano - Disco -, o álbum acaba de chegar às lojas e, segundo seu autor, era para ele ter dois lados. Mas acabou com três. "Propositalmente, esse álbum era para ter duas facetas: uma mais rock e outra, de canções mais serenas. Era minha intenção deixar esse contraste bem marcado", conta o músico paulista, por telefone.

"Mas aí foram surgindo canções de acento mais pop, como Ela é Tarja Preta e Sou Volúvel, gerando um terceiro lado, que é mais pop, mesmo", percebe.

Quem acompanha sua carreira, vai gostar de saber de uma novidade em sua discografia: pela primeira vez, Arnaldo canta acompanhado de cordas, metais e madeiras, nas faixas Muito Muito Pouco e Dizem (Quem Me Dera), parceria dele com Marisa Monte e Dadi Carvalho.

Os arranjos são de Ruriá Duprat - sobrinho de Rogério, maestro do Tropicalismo. "Conheci o Ruriá por causa de um concerto da Orquestra Jazz Sinfônica de que participei, e de cara eu adorei a experiência". Convite feito e aceito, a gravação ficou, como diz Antunes, "um grande barato".

"Eu nunca tinha trabalhado esse dialogo de banda pop com cordas e sopros. Pra mim, foi uma novidade muito interessante", relata o cantor.

Outras parcerias em Disco incluem Marina Lima (Grávida), João Donato (O Fogo), Caetano Veloso (Morro, Amor), Céu e Hyldon (Trato), além de releitura de Mama (Gilberto Gil).

Intimidade

"Antes de Disco, fiz dois ao vivo: o Acústico MTV (2012) e Ao Vivo Lá em Casa (2010). Antes desses teve o Iê Iê Iê (2009), que era diferente, remetia a uma sonoridade específica", lembra.

"Disco é mais diversificado, mais parecido com Saiba (2004), no sentido de experimentar diferentes caminhos e temáticas que dialogam entre uma canção e outra", afirma.

Arnaldo é conhecido pelo cuidado que costuma ter com tudo que envolve seus shows, desde a escalação da banda até cenário e figurino - e no show de Disco não é diferente.

"O cenário com vídeos e iluminação é da Ana Turra e Márcia Xavier. A ideia é projetar nossas sombras no palco. Tem todo um trabalho de delinear os vídeos com as projeções", descreve.

Mas o mais curioso é mesmo o figurino: Arnaldo e banda sobem ao palco de pijamas. "O figurino é do Marcelo Sommer, com quem trabalho desde o Ao Vivo no Estúdio (2007). Sim, são pijamas, mas como é do Sommer, fica mais elegante", justifica, bem humorado.

"Me sinto à vontade e elegante de pijama. Também é uma forma de compartilhar certa intimidade", conclui.

adblock ativo