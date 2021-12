Arnaldo Antunes traz a Salvador o show Acústico MTV

Arnaldo Antunes não para. Atualmente, o homem trabalha dois discos, lançados com um intervalo de apenas seis meses: A Curva da Cintura (em parceria com Edgard Scandurra e o astro malinês Toumani Diabaté) e o Acústico MTV. É o show deste último que ele traz a Salvador, neste domingo.

Ele jura que é coincidência, mas o Acústico, uma bela revisão de seu repertório desde os Titãs, saiu bem no ano em que completa 30 anos de carreira. "A MTV tinha parado com os Acústicos por uns dois anos, aí, quando resolveram retomar o formato, me convidaram. Foi uma feliz coincidência, bem no ano em que completo três décadas de carreira. Então juntou tudo", relata, por telefone.

Outra feliz coincidência foi todos os membros de sua superbanda estarem disponíveis no mesmo fim de semana para este show na Concha Acústica.

"Às vezes tem que substituir alguém, mas neste show teremos a formação completa, sim. Tem sido difícil mantê-la em todas as apresentações porque todos têm seus compromissos solo", comenta Arnaldo.

Também, com uma formação estrelada dessas, não é de se admirar a dificuldade. Confira: Edgard Scandurra (violão), Marcelo Jeneci (teclados, acordeão), Curumin (bateria), Betão Aguiar (baixo, guitarra, violão) e Chico Salem (violão, banjo).

"Sou muito fã de todos e é uma honra poder tocar com eles. E como já vimos de uma experiência de anos, o trabalho acaba sendo muito fácil e prazeroso. Temos muita química, seja no palco ou estúdio", diz.

No palco, além de Arnado e a banda, um belíssimo cenário em torno dos artistas, em forma de carrossel iluminado. "Vai ter o carrossel. A única coisa que não dá para recriar ao vivo é o palco giratório. E é sempre uma alegria tocar na Concha. Sempre fiz shows muito intensos ali, desde os Titãs", acrescenta.

Processo de decantação - O que não foi fácil para Arnaldo foi a escolha do repertório para o Acústico. Afinal, são 30 anos, duas bandas (Titãs e Tribalistas), 11 álbuns solo: "Foi um processo demorado, difícil", disse.

"Pensei em ter músicas de várias fases. Queria coisas dos Titãs, Tribalistas, coisas que compus e foi gravado por outros artistas e coisas inéditas. Fiz uma seleção bem maior do que realmente foi pro disco. A partir daí foi um processo de decantação com a banda", detalha.

Ao lado do produtor Liminha (com quem não trabalhava há muito tempo), Arnaldo e banda passaram a ensaiar todos os dias durante 20 dias. "Aí fomos escolhendo as que ficaram com melhores resultados de arranjo no formato acústico. A ideia era não deixar soar como um cover, muito parecida às originais. Eu queria arranjos que recriassem e dessem nova atmosfera às canções ", diz.

Quanto a A Curva da Cintura, infelizmente ainda não há previsão para shows no Brasil. "Queremos muito trazer o Toumani, mas ainda não aconteceu. Só fizemos cinco shows na Europa com ele em julho e foi muito emocionante", conclui.

