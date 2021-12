Arnaldo Antunes é o convidado do Cortejo Afro

O ex-titã Arnaldo Antunes é o convidado especial do ensaio do Cortejo Afro na segunda-feira, 17, às 21h, no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho. Os ingressos custam R$ 40.

Comemorando 15 anos em 2013, o Cortejo Afro vai antecipar para o público algumas novidades que serão mostradas na folia momesca. A Ala de Canto, formada por Marquinhos Marques, Claudya Costta e Portella "Açúcar", acompanhados pelas performances de Veko Araújo, vão agitar o público com sucessos da banda.

adblock ativo