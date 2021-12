Arnaldo Antunes e jovens músicos do Neojiba fazem show inédito

De um lado um grande poeta, um compositor e letrista de rara sensibilidade, que inunda as palavras com imagens e reflexões, além de ser um artista inquieto, multifacetado, que foge da zona de conforto. Do outro, jovens talentosos que exercem a prática orquestral com rara entrega, profissionalismo e que não se furtam a ousar, a perseguir a quebra de limites.

O encontro de artistas criativos que buscam a renovação sempre rende momentos inesquecíveis. É o que se pode esperar do concerto inédito que reúne no mesmo palco um dos grandes expoentes da música brasileira, o cantor e compositor Arnaldo Antunes, e os jovens músicos do Neojiba (Nú cleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia).

Trata-se show Neojiba convida Arnaldo Antunes, inédito, que acontece nesta sexta-feira, 4, às 20h30, no Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira), espaço de eventos da Santa Casa da Bahia.

Surpresa

"Foi uma surpresa este convite. Muito bacana. Não esperava. É uma grande emoção, embora já conheça a orquestra e o trabalho do maestro Ricardo Castro. Já toquei com orquestras em São Paulo e em Recife, mas na Bahia será primeira vez", afirma Arnaldo Antunes, que destaca a qualidade dos instrumentistas e a importância deste projeto de formação de músicos.

Vale lembrar que o show é uma ação que celebra os 10 anos do Neojiba e a sua parceria com a Santa Casa da Bahia, uma das mais importantes instituições filantrópicas do Estado.

Os recursos arrecadados com a apresentação serão utilizados para auxiliar na manutenção e na sustentabilida do projeto e também serão direcionados para as atividades de assistência social da Santa Casa, que assistem cerca de 2 mil pessoas.

Repertório

O maestro Ricardo Castro, fundador e diretor geral do programa Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia afirma que o repertório será todo de músicas de Antunes.

Além de composições do disco mais recente do músico, o CD e DVD Ao Vivo Em Lisboa a exemplo de Envelhecer, o público escutará faixas que marcaram a trajetória do compositor no Titãs, como Comida e Não Vou Me Adaptar, e de sua carreira solo, como Saiba e Meu Coração.

Composições que marcaram grupo Os Tribalistas como Vilarejo também estão na lista. Antunes, que pela primeira vez gravou um CD fora do país, afirma que gostou muito da experiência. Ele volta a Salvador para abertura da 11ª edição do IC – Encontro Internacional de Artes, no próximo dia 19. O paulista levará o show A Casa é Sua ao Goethe-Institut/ICBA.

Arranjo orquestral

O maestro Ricardo Castro informa que o músico Jamberê Cerqueira, membro fundador do Neojiba, está responsável pelo arranjo orquestral das canções.

"A minha espectativa estética é a melhor possível. Serão 90 músicos, com todos os instrumentos: corda, sopro, percussão e teclado", afirma. Jamberê Cerqueira, tubista, graduado em Composição pela Universidade Federal da Bahia afirma que os arranjos não descaracterizam as músicas de Antunes. A "repaginada", valoriza ainda mais a poesia.

| SERVIÇO |

NEOJIBA convida Arnaldo Antunes

Quando: sexta, 4, às 20h30 (com abertura dos portões às 19h30)

Onde: Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira /Avenida Joana Angélica, 79, Nazaré

Quanto: R$ 140 e R$ 70

Mais informações: (71) 2203-9668 e 3032 1073

