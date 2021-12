Com uma performance poética, o cantor Arnaldo Antunes subiu ao palco montado no Centro Histórico de Salvador, na noite desta quarta-feira, 7, por volta das 19h, para abrir a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

O público, com a presença expressiva de jovens e fãs de literatura, assistiu a apresentação do artista com bastante entusiasmo. Ao finalizar, o músico voltou ao palco para cantar uma música dos Tribalistas.

Protesto e homenagem

Quando conseguiu concluir a performance, foi a vez de o público realizar uma rápida manifestação. Com bandeiras e faixas, eles entovam gritos de “Lula Livre”.

Logo após a apresentação de Arnaldo Antunes, o palco da Flipelô recebeu a Orquestra Afrosinfônica, que fez homenagem ao poeta Castro Alves, interpretado pelo ator baiano Jackson Costa.

Além disso, o público conferiu uma projeção mapeada do VJ Gabiru nas paredes da Fundação Casa de Jorge Amado. Durante a apresentação, bailarinas desceram pelas janelas do prédio presas em um corda de rapel, mesclando coreografia e escalada.

Arnaldo Antunes abre o primeiro dia da Flipelô | Foto: Divulgação/ATarde

