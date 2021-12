Arnaldo Almeida faz show solo no Xisto

Nesta quarta-feira, 9, às 20h, o músico Arnaldo Almeida, um dos integrantes do grupo Confraria da Bazófia, retorna aos palcos com espetáculo musical solo, intitulado No Vão das Horas, no Espaço Xisto Bahia.

Dirigido e produzido pelo músico, o espetáculo conta com participações especiais da cantora Rachel Vieira e do gaitista Clari de Almeida, e banda composta por Alexandre Vieira e Jelber Oliveira. No repertório, Arnaldo Almeida interpreta canções intimistas que falam de amor, afeto e relações humanas.

