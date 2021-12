Armandinho recebe Geraldo Azevedo e Ilê Aiyê em ensaio

Armandinho vai comemorar 50 anos de carreira a partir da quarta-feira, 5 de fevereiro, às 20h, no Clube Fantoches. O músico baiano vai receber Geraldo Azevedo e a banda Ilê Aiyê. Ele ainda vai se apresentar nos dias 12 e 19, com convidados a ser confirmados.

Ainda celebrando o cinquentenário, Armandinho vai ter um 2014 cheio de lançamentos. No final de março, chega as lojas o CD Guitarra Baiana e o CD/DVD Sinfonia Afro Guitarra Baiana, no qual o músico grava músicas com a guitarra baiana. Ainda neste ano, Armandinho vai homenagear Caymmi, que completaria 100 anos.

