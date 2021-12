Armandinho e Teco Padaratz se apresentam em Salvador

Durante o mês de janeiro os banhistas da Praia do Flamengo vão contar com um atrativo a mais. No 20 de janeiro, o cantor de reggae Armandinho se apresenta na barraca do Loro, na Praia do Flamengo, a partir das 17h.

O projeto Skol Endless Summer acontece durante os dias 19 e 20, 26 e 27 de janeiro. Já nos dias 26 e 27, o projeto invade a Barraca da Pipa, com a apresentação do cantor e sufista Teco Padaratz, no dia 27.

Durante o projeto, também serão oferecidas aulas gratuitas de surf e stand up paddle e exibições do filme clássico Endless Summer. As aulas acontecem sempre aos sábados e domingos, das 9h às 11h e 15h às 17h. Já a exibição do filme poderá ser conferida todos os dias, a partir das 18h.

