Armandinho do Reggae de volta a Salvador

Armandinho do Reggae volta a se apresentar em Salvador na Festa do Beijo, que está marcada para acontecer no próximo sábado, 25. O cantor gaúcho, que ficou conhecido pelas músicas "Desenho de Deus", "Semente", "Balanço da Rede" e "Ursinho de Dormir", promete animar a noite do público relembrando esses e outros sucessos da carreira.

A noite ainda contará com o show da nova formação da Banda Beijo, agora liderada pelo vocalista Guga Fernandes, e com a música eletrônica do DJ Hashta, que agitará o público antes e durante as apresentações da noite.

Realizada na Praça Sul (Dique do Tororó) da Arena Fonte Nova, a Festa do Beijo está prevista para começar a partir das 21h. Para garantir os ingressos basta dirigir-se aos balcões da Ticketmix e à Central do Carnaval. O valor da entrada é R$ 60, valor único.



Estacionamento



Quem for de carro para a festa tem a opção de estacionar no espaço da Arena Fonte Nova. No local estão disponíveis mil vagas de estacionamento ao custo de R$ 30 (por vaga), com pagamento (em espécie) no local.

